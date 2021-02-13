Рууд и Макдональд вышли в 1/8 финала Australian Open

13 февраля на кортах Мельбурна определились очередные участники 1/8 финала Australian Open.

Американец Маккензи Макдональд в трех сетах разобрался с южноамериканцем Ллойдом Харрисом — 7:6 (9:7), 6:1, 6:4. В следующем круге его соперником станет победитель в паре Даниил Медведев (Россия) — Филипп Краинович (Сербия).

Еще одним участником четвертого круга стал норвежец Каспер Рууд, выигравший в четырех партиях у молдованина Раду Албота — 6:1, 5:7, 6:4, 6:4. Следующим соперником норвежца станет победитель во встрече Андрей Рублев (Россия) — Фелисиано Лопес (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Маккензи Макдональд (США) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (9:7), 6:1, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия) — Раду Албот (Молдавия) — 6:1, 5:7, 6:4, 6:4