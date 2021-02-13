Болельщица объяснила, почему показала Надалю средний палец. Он счел ее пьяной

Болельщица, показавшая средний палец Рафаэлю Надалю во время его матча против Майкла Ммоха во втором круге Australian Open, объяснила свой поступок. После игры Надаль назвал женщину пьяной.

«Я не была пьяной в тот день. Я выпила лишь бокал шампанского, а это было за несколько часов до игры. Я — не фанат Надаля. Считаю его ужасно скучным, он постоянно делает эти постукивания перед подачами. Единственная причина, по которой я попала на игру — у меня был билет на предыдущий матч женской сетки. Я хотела попасть на этот матч, а пришлось смотреть на скучного Надаля», — цитирует The Sun болельщицу.

В третьем круге Australian Open Надаль сыграет с британцем Кэмероном Норри.