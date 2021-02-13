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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Болельщица объяснила, почему показала Надалю средний палец. Он счел ее пьяной

10:47
Рафаэль Надаль. Фото Instagram
Рафаэль Надаль. Фото Instagram
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Болельщица, показавшая средний палец Рафаэлю Надалю во время его матча против Майкла Ммоха во втором круге Australian Open, объяснила свой поступок. После игры Надаль назвал женщину пьяной.

«Я не была пьяной в тот день. Я выпила лишь бокал шампанского, а это было за несколько часов до игры. Я — не фанат Надаля. Считаю его ужасно скучным, он постоянно делает эти постукивания перед подачами. Единственная причина, по которой я попала на игру — у меня был билет на предыдущий матч женской сетки. Я хотела попасть на этот матч, а пришлось смотреть на скучного Надаля», — цитирует The Sun болельщицу.

В третьем круге Australian Open Надаль сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/14028639/aussie-woman-rafa-nadal-middle-finger-no-booze/

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