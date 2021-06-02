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Кирстя сыграет с Касаткиной в третьем круге Roland Garros

14:58
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Сорана Кирстя из Румынии вышла в третий круг Roland Garros.

Во втором круге она обыграла Мартину Тревизан из Италии со счетом — 6:4, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.

В третьем круге Кирстя встретится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:4, 3:6, 6:4

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