Кирстя сыграет с Касаткиной в третьем круге Roland Garros
14:58
Сорана Кирстя из Румынии вышла в третий круг Roland Garros.
Во втором круге она обыграла Мартину Тревизан из Италии со счетом — 6:4, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.
В третьем круге Кирстя встретится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:4, 3:6, 6:4
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