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Кудерметова вылетела с Roland Garros после поражения от Синяковой во втором туре

15:14
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова закончила выступление на Roland Garros.

Во втором круге россиянка уступила Катержине Синяковой со счетом 6:7 (7:9), 7:5, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

На счету Кудерметовой 4 эйса, она совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

В следующем круге против Синяковой сыграет Тамара Зиданшек из Словении.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Катержина Синякова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия, 29) — 7:6 (9:7), 5:7, 7:5

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