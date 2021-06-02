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Сафиуллин проиграл в трех сетах Звереву и вылетел с Roland Garros

14:45
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вылетел с Roland Garros.

Во втором круге россиянин проиграл немцу Александру Звереву из Германии со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7). Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

На счету Сафиуллина 6 эйсов и три двойных ошибки. У Зверева — 15 эйсов и 10 двойных ошибок.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1)

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