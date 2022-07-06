Рыбакина победила Томлянович и вышла в полуфинал Уимблдона
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович в матче 1/4 финала Уимблдонского турнира 2022 года.
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3.
В полуфинале Уимблдона Рыбакина встретится с румынкой Симоной Халеп.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:2, 6:3
Следующий соперник
Симона Халеп (Румыния, 16)
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