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Сегодня, 17:35

Рыбакина победила Томлянович и вышла в полуфинал Уимблдона

Карен Саркисян
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович в матче 1/4 финала Уимблдонского турнира 2022 года.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

В полуфинале Уимблдона Рыбакина встретится с румынкой Симоной Халеп.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:2, 6:3

Следующий соперник

Симона Халеп (Румыния, 16)

Футбол
Wimbledon
Елена Рыбакина
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