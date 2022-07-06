Рыбакина победила Томлянович и вышла в полуфинал Уимблдона

Читать «СЭ» в

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович в матче 1/4 финала Уимблдонского турнира 2022 года.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

В полуфинале Уимблдона Рыбакина встретится с румынкой Симоной Халеп.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:2, 6:3

Следующий соперник

Симона Халеп (Румыния, 16)