Халеп за час обыграла Анисимову и вышла в полуфинал Уимблдона-2022

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Аманду Анисимову в четвертьфинале Уимблдона-2022.

Матч длился 1 час 5 минут и закончился со счетом 6:2, 6:4.

Халеп сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6 попыток. На счету Анисимовой — ни одного эйса, 1 двойна ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8 попыток.

В полуфинале Халеп сыграет против победительницы пары Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).