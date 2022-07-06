Халеп за час обыграла Анисимову и вышла в полуфинал Уимблдона-2022
Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Аманду Анисимову в четвертьфинале Уимблдона-2022.
Матч длился 1 час 5 минут и закончился со счетом 6:2, 6:4.
Халеп сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6 попыток. На счету Анисимовой — ни одного эйса, 1 двойна ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8 попыток.
В полуфинале Халеп сыграет против победительницы пары Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
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