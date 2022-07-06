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Сегодня, 17:44

Халеп прокомментировала победу над Анисимовой в четвертьфинале Уимблдона

Карен Саркисян
Корреспондент
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Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над американкой Амандой Анисимовой в матче 1/4 финала Уимблдонского турнира 2022 года.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4.

«Здорово вернуться в полуфинал, — приводит слова Халеп Eurosport. — Меня сейчас переполняют эмоции, потому что для меня это очень много значит. Сегодня мне противостояла сильная соперница. Она может так колотить, что я не знаю, что и делать. Но я верила в себя и в свои ноги, сегодня они мне очень помогли.

В полуфинале Уимблдона румынка встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/wimbledon/2022/simona-halep-storms-past-amanda-anisimova-in-straight-sets-to-reach-wimbledon-semi-finals-in-style_sto9021796/story.shtml
Теннис
Wimbledon
Елена Рыбакина
Симона Халеп
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