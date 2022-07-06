Халеп прокомментировала победу над Анисимовой в четвертьфинале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над американкой Амандой Анисимовой в матче 1/4 финала Уимблдонского турнира 2022 года.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4.

«Здорово вернуться в полуфинал, — приводит слова Халеп Eurosport. — Меня сейчас переполняют эмоции, потому что для меня это очень много значит. Сегодня мне противостояла сильная соперница. Она может так колотить, что я не знаю, что и делать. Но я верила в себя и в свои ноги, сегодня они мне очень помогли.

В полуфинале Уимблдона румынка встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.