Касаткина, Самсонова, Дзаламидзе и Рахимова не смогли пройти во второй круг парного турнира Australian Open

Две российские пары вылетели в первом круге женского парного турнира Australian Open. Дарья Касаткина и Людмила Самсонова проиграли американкам Дэниэлл Коллинз и Дезайри Кравчук — 3:6, 3:6. Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова уступили японкам Сюко Аояме и Ене Шибахаре — 6:4, 3:6, 1:6. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Первый круг Дэниэлл Коллинз/Дезайри Кравчук (США) — Дарья Касаткина/Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:3 Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 2) — Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:1