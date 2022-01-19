Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:36

Касаткина, Самсонова, Дзаламидзе и Рахимова не смогли пройти во второй круг парного турнира Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Две российские пары вылетели в первом круге женского парного турнира Australian Open.

Дарья Касаткина и Людмила Самсонова проиграли американкам Дэниэлл Коллинз и Дезайри Кравчук — 3:6, 3:6. Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова уступили японкам Сюко Аояме и Ене Шибахаре — 6:4, 3:6, 1:6.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Дэниэлл Коллинз/Дезайри Кравчук (США) — Дарья Касаткина/Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:3

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 2) — Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:1

Теннис
Australian Open
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Пилатес: упражнения для начинающих в домашних условиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open: Кудерметова сыграет в матче второго круга. Расписание и результаты 19 января

Надаль вышел в третий круг Australian Open, в котором может сыграть с Хачановым
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости