Остапенко победила Риске и вышла в третий круг Australian Open
Елена Остапенко прошла в третий круг Australian Open.
Во втором круге теннисистка из Латвии победила американку Элисон Риске — 4:6, 6:2, 6:4.
В третьем круге Остапенко встретится с победителем матча Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Ван Сиюй (Китай, WC).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 26) — Элисон Риске (США) — 4:6, 6:2, 6:4
Новости