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Сегодня, 07:57

Остапенко победила Риске и вышла в третий круг Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Елена Остапенко прошла в третий круг Australian Open.

Во втором круге теннисистка из Латвии победила американку Элисон Риске — 4:6, 6:2, 6:4.

В третьем круге Остапенко встретится с победителем матча Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Ван Сиюй (Китай, WC).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 26) — Элисон Риске (США) — 4:6, 6:2, 6:4

Теннис
Australian Open
Елена Остапенко
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