Остапенко победила Риске и вышла в третий круг Australian Open

Елена Остапенко прошла в третий круг Australian Open. Во втором круге теннисистка из Латвии победила американку Элисон Риске — 4:6, 6:2, 6:4. В третьем круге Остапенко встретится с победителем матча Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Ван Сиюй (Китай, WC). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Второй круг Елена Остапенко (Латвия, 26) — Элисон Риске (США) — 4:6, 6:2, 6:4