Карреньо Буста в трех сетах обыграл Нисикори и вышел во второй круг Australian Open

Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста в трех сетах обыграл Кеи Нисикори в первом круге Australian Open — 7:5, 7:6 (7:4), 6:2. Матч длился два часа и 26 минут.

Следующим соперником испанца будет победитель в паре Киммер Коппеянс (Бельгия) — Иржи Веселы (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 15) — Кеи Нишикори (Япония) — 7:5, 7:6 (7:4), 6:2

Фрэнсис Тиафо (США) — Стефано Травалья (Италия) — 7:6 (7:5), 6:2, 6:2

Уго Умбер (Франция, 29) — Ясутака Утияма (Япония) — 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 6:3

Александр Мюллер (Франция, LL) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 4:6, 6:3, 6:0, 6:3

Егор Герасимов (Белоруссия) — Бенуа Пэр (Франция, 25) — 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5

Александр Бублик (Казахстан) — Альяж Бедене (Словения) — 6:4, 7:5, 5:7, 6:4