Потапова разгромила Риске и пробилась во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче 1-го круга Australian Open 8 февраля в двух сетах разобралась с американкой Элисон Риске — 6:1, 6:2. Матч длился 53 минуты.

19-летняя россиянка в следующем круге сыграет с венгеркой Тимеа Бабош, которая в двух сетах разобралась с бельгийкой Изалин Бонавантюр — 7:6 (7:0), 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Элисон Риске (США, 24) — 6:2, 6:1

Фиона Ферро (Франция) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4

Маркета Вондроушова (Чехия, 19) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 2:6, 7:5, 7:5