Грачева обыграла Блинкову и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Россиянка Варвара Грачева 8 февраля в матче 1-го круга Открытого чемпионата Австралии обыграла еще одну представительницу России Анну Блинкову — 6:1, 3:6, 7:6. Матч длился два часа и 48 минут.

Во втором круге Грачевой предстоит провести еще одно дерби против Вероники Кудерметовой, которая в двух сетах обыграла украинку Марту Костюк — 6:2, 7:6 (7:5).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 3:6, 7:6 (10:7)

Бьянка Андрееску (Канада, 8) — Михаэла Бузарнеску (Румыния, LL) — 6:2, 4:6, 6:3