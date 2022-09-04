Каролин Гарсия обыграла Риске и вышла в четвертьфинал US Open
Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла американку Элисон Риске в четвертом круге US Open-2022.
Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счетом 6:4, 6:1.
17-я ракетка мира Гарсия 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из четырех. На счету 29-й ракетки мира Риске — ни одного эйса, две двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.
В четвертьфинале турнира Гарсия сыграет с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Кори Гауфф (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каролин Гарсия (Франция, 17) — Элисон Риске (США, 29) — 6:4, 6:1
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