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4 сентября, 23:22

Рууд прокомментировал победу над Муте в четвертом круге US Open

Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над французом Корантеном Муте в четвертом круге US Open.

«У меня было отличное начало. Корантен — очень сложный игрок. Он владеет всеми приемами, хорошо бегает. Он может делать обманные броски. Мне действительно нужно было оставаться сосредоточенным и резким, и я играл очень хорошо, пока не получил брейк в третьем гейме, что меня расстроило. Но в четвертом сете мне удалось пару раз сделать брейк и удачно подать», — приводит слова Рууда сайт ATP.

23-летний теннисист обыграл Муте со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2. В четвертьфинале Открытого чемпионата США Рууд сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/ruud-moutet-us-open-2022-sunday
Теннис
Маттео Берреттини
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