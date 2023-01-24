Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:11

Хачанов: «Я отлично себя чувствую, очень доволен уровнем игры и тем, как борюсь»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями после победы в четвертьфинале Australian Open над американцем Себастьяном Кордой (7:6 (7:5), 6:3, 3:0). Оппонент россиянина снялся с матча из-за травмы запястья.

«Естественно, я не так хотел закончить матч. До определенного момента у нас шла очень хорошая борьба. Себастьян обыграл одного из моих друзей — Даниила, в трех сетах. В пяти сетах победил Хуркача. Показывает отличный теннис, поаплодируйте ему. А я отлично себя чувствую, очень доволен уровнем игры и тем, как борюсь. С нетерпением жду первого полуфинала в Австралии», — заявил Хачанов в послематчевом интервью на корте.

Хачанов вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Лехечка (Чехия).

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
1
Читайте также
Русская шахматистка любила колумбийца, от которого родила в США. Он был заметно старше
Александр и Полина Емельяненко: эксклюзивная фотосессия бойца и его супруги
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением в Москве
Французы высмеяли просьбу Зеленского о поставке оружия
Зеленский указал на масштабные кадровые перестановки во властных структурах
Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Рублев и Хачанов в топ-8, вылет Медведева и Надаля
Рыбакина: «Чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым матчем на Australian Open»
Калинская вышла в четвертьфинал парного турнира Australian Open
Australian Open, 1/4 финала: Циципас сыграет с Легечкой, Пегула — Азаренко
Хачанов в полуфинале Australian Open! Корда отказался от игры в третьем сете. Онлайн-трансляция матча
Хачанов вышел в полуфинал Australian Open после отказа Корды продолжить матч
Хачанов выиграл два первых сета в 1/4 финала Australian Open с Кордой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калинская вышла в четвертьфинал парного турнира Australian Open

Рыбакина: «Чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым матчем на Australian Open»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости