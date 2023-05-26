Карацев вышел в основную сетку «Ролан Гаррос», обыграв в финале квалификации Морено-Де-Альборана
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл американца Николаса Морено-Де-Альборану в финале квалификации на «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:3.
Спортсмены провели на корте 1 час и 32 минуты.
На счету россиянина две подачи навылет, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Американец совершил 4 эйса, три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 5.
Карацев вышел в основную сетку турнира «Ролан Гаррос».
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