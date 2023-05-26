Карацев вышел в основную сетку «Ролан Гаррос», обыграв в финале квалификации Морено-Де-Альборана

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл американца Николаса Морено-Де-Альборану в финале квалификации на «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час и 32 минуты.

На счету россиянина две подачи навылет, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Американец совершил 4 эйса, три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 5.

Карацев вышел в основную сетку турнира «Ролан Гаррос».