Янчук: «Рублев, я думаю, даст бой Джоковичу»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы россиянина Андрея Рублева на успех на «Ролан Гаррос». Он попал во вторую четверть, где топ-«сеяным» стал Новак Джокович.

«Джокович — это разнообразный и высококвалифицированный игрок с колоссальным опытом. Но неизвестно, в какой форме он будет. По идее у него шансов больше, чем у Рублева и Хачанова. Но Рублев, я думаю, даст бой. Сет выиграет точно и заставит его побегать. А там — кто знает, может, и пять сетов будет», — цитируют «Известия» Янчука.

«Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 11 июня.