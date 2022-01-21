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Сегодня, 18:34

Карацев проиграл Маннарино в третьем круге Australian Open

Анна Горшкова
Корреспондент
Аслан Карацев.
Фото AFP

Российский теннисист Аслан Карецев потерпел поражение от француза Адриана Маннарино в матче третьего круга Australian Open.

Встреча продолжалась 4 часа 37 минут и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 5:7, 4:6.

В 1/8 финала Australian Open Маннарино сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Адриан Маннарино (Франция) — Аслан Карацев (Россия, 18) — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4

Следующий соперник

Рафаэль Надаль (Испания, 6)

Теннис
Аслан Карацев
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