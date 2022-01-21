Карацев проиграл Маннарино в третьем круге Australian Open
Российский теннисист Аслан Карецев потерпел поражение от француза Адриана Маннарино в матче третьего круга Australian Open.
Встреча продолжалась 4 часа 37 минут и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 5:7, 4:6.
В 1/8 финала Australian Open Маннарино сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Адриан Маннарино (Франция) — Аслан Карацев (Россия, 18) — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4
Следующий соперник
Рафаэль Надаль (Испания, 6)
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