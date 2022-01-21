Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:50

«Матч упущенных возможностей». Тарпищев — об игре Карацева против Маннарино.

Тарпищев отреагировал на поражение Карацева на Australian Open
Микеле Антонов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Аслана Карацева от француза Адриана Маннарино (6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 5:7, 4:6) в матче третьего круга Australian Open.

«Это был матч упущенных возможностей. Карацев должен был выигрывать. Не хватило игры по счету, а также разумности в решениях. В принципе он смотрелся интереснее. Но игра по счету предопределяет, когда что нужно делать. Ясно, что у Карацева в этом опыта пока нет. Но есть такие ситуации в теннисе, когда нужно играть не туда, куда хочется, а туда, куда надо», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 1/8 финала Australian Open Маннарино сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Шамиль Тарпищев
2
0
Читайте также
Китай предупредил хейтеров на Олимпиаде-2022: «Любое выступление, не отвечающее олимпийскому духу, будет наказано»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карацев проиграл Маннарино в третьем круге Australian Open

Тарпищев — о поражении Хачанова на Australian open: «Выиграть у Надаля, уступая два сета, практически невозможно»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости