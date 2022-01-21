Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Аслана Карацева от француза Адриана Маннарино (6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 5:7, 4:6) в матче третьего круга Australian Open.

«Это был матч упущенных возможностей. Карацев должен был выигрывать. Не хватило игры по счету, а также разумности в решениях. В принципе он смотрелся интереснее. Но игра по счету предопределяет, когда что нужно делать. Ясно, что у Карацева в этом опыта пока нет. Но есть такие ситуации в теннисе, когда нужно играть не туда, куда хочется, а туда, куда надо», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 1/8 финала Australian Open Маннарино сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.