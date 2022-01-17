Камельзон считает, что Джоковича может постичь судьба Шараповой

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о депортации сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии.

«Думаю, что с Новаком можно было поработать, должно было быть меньше амбиций, — приводит слова Камельзона «Газета.Ru». — Не говорю, что Новак прав, потому что у всех права одинаковые. Значит, его команда достаточно неудачно сработала — но не мне критиковать, поскольку я с его командой никогда не сталкивался. И Джокович с этой командой стал первой ракеткой мира. Я очень сожалею, что он не играет, несмотря на то что все мои симпатии профессиональные и человеческие — к нашему Даниилу Медведеву«.

Камельзон выразил опасение, что Джоковича постигнет судьба российской теннисистки Марии Шараповой.

«Вопрос в пользу Новака не решился, но вспомните, как выпала из теннисной жизни Шарапова. Как Мария ни старалась реабилитироваться после обвинений в том, что 10 лет назад принимала какой-то мельдоний, а потом выяснилось, что это отрава, которая помогает ей быть первой ракеткой мира, она все же не сумела восстановиться после дисквалификации. Это очень трудно, сегодня молодые теннисисты очень здорово играют. Мужская десятка такая, что любой может выиграть «Большой шлем», если хорошо пойдет игра, если поймает кураж, если соперники на один мяч в решающем тай-брейке будут менее везучими. «Большой шлем» есть «Большой шлем», хотя по организации как они сегодня с Новаком поступили, у меня симпатии не вызывает. Думаю, что можно было каким-то образом договориться. Но есть как есть, будем следить за своими теннисистами», — сказал он.

16 января Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны. Сербский теннисист не сыграет на Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января, и потеряет 2 000 очков рейтинга ATP.