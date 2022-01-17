В понедельник, 17 января, россиянин Аслан Карацев сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет в Мельбурне, начало — в 09:00 мск.

В 2022 году Аслан Карацев победил на турнире в Сиднее. 20-я ракетка мира обыграл британца Энди Маррея.

Муньяр и Карацев играли друг против друга в прошлом году на открытом чемпионате США, тогда Карацев выиграл в четырех сетах — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2.