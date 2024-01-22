Калинская сыграет с китаянкой Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open
Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал Australian Open.
В четвертом круге теннисистка победила француженку Осеан Доден в двух сетах — 6:0, 6:3.
В четвертьфинале Циньвэнь встретится с россиянкой Анной Калинской.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Осеан Доден (Франция) — 6:0, 6:3
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