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Сегодня, 14:31

Калинская сыграет с китаянкой Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Чжэн Циньвэнь.
Фото Reuters

Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге теннисистка победила француженку Осеан Доден в двух сетах — 6:0, 6:3.

В четвертьфинале Циньвэнь встретится с россиянкой Анной Калинской.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Осеан Доден (Франция) — 6:0, 6:3

Теннис
Australian Open
Анна Калинская
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