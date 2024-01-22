Калинская сыграет с китаянкой Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open

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Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге теннисистка победила француженку Осеан Доден в двух сетах — 6:0, 6:3.

В четвертьфинале Циньвэнь встретится с россиянкой Анной Калинской.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Осеан Доден (Франция) — 6:0, 6:3