Калинская и Павлюченкова проиграли в первом круге US Open в парном разряде
Российские теннисистки Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова не смогли выйти во второй круг турнира US Open. В двух сетах они проиграли американке Дженнифер Брэди и бразильянке Луиза Стефани — 1:6, 4:6.
Следующими соперницами американо-бразильской пары будут россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
?Первый круг
Дженнифер Брэди/Луиза Стефани (США/Бразилия) — Анна Калинская/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:1, 6:4
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