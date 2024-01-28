Кафельников о финале Australian Open: «Однозначно, Медведев — герой»

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» поражение россиянина Даниила Медведева от итальянского теннисиста Янника Синнера (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6) в финале Australian Open.

«Однозначно, Медведев — герой. В чем ошибка Медведева? При счете 5:1 во второй партии не нужно было проигрывать свою подачу и давать глоток надежды Синнеру, что он может брать подачи — это ошибка. До этого момента Медведев практически под ноль выигрывал свою подачу, Синнер не знал, что делать на приеме. А после этого он почувствовал, что шансы на выигрыш подачи соперника еще предоставятся. Что и получилось. Выиграв третий сет, он вцепился как питбуль в свою жертву — дальше дело техники», — сказал Кафельников «СЭ».

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.