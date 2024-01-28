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Сегодня, 16:00

Ольховский считает, что Медведеву не хватило сил в финале Australian Open

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Бывший теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от итальянского теннисиста Янника Синнера (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6) в финале Australian Open.

«Очень обидное поражение. С другой стороны, Медведев показал очень хороший теннис. В первых двух сетах просто задавил Янника и психологически, и по игре смотрелся очень хорошо. На мой взгляд, Медведеву сил не хватило. Переломный момент был в четвертом сете при счете 3:3, когда Янник проигрывал 0:30 на своей подаче. После этого гейма Янник почувствовал себя уверенно, и уже не было реальных шансов на победу у Медведева. Дане не хватило сил, потому что играл он больше, чем Синнер, и был уставший в финале. Матч был ровный, в третьем и в четвертом сете у Дани был шанс перевернуть игру в свою сторону, но не сложилось», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

Сергей Жуков

Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Янник Синнер
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