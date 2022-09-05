Берреттини о матче с Руудом: «Главное перехватить инициативу. Заставлю его побегать, а сам не буду»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча с Каспером Руудом в 1/4 финале US Open.

«У нас с ним похожая игра. Мы оба любим забегать под форхенд, играть с вращением, агрессивно. Главное — перехватить инициативу до того, как он это сделает. Заставлю его побегать, а сам не буду. Да, думаю, главное — играть агрессивно, использовать свой арсенал, подачу, конечно, форхенд. У нас всегда тяжелые матчи. Мы друг друга знаем. Уверен, что впереди отличный матч», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

Счет в личных встречах между Берреттини и Руудом 3:2 в пользу норвежца.

Итальянец в четвертом круге US Open обыграл испанца Алехандра Давидовича Фокину, а Рууд одолел француза Корантена Муте.