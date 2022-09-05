Ольховский считает, что Хачанов способен оказать сопротивление в матче против Кирьоса на US Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча Карена Хачанова в 1/4 финала US Opnen против австралийца Ника Кирьоса.

«Доставит ли Кирьос неприятности Карену? Не могу сказать со 100% уверенностью. Мне кажется, что Хачанов способен оказать сопротивление. Да, Кирьос играет острее, но Хачанов играет стабильнее», — сказал Ольховский «СЭ».

26-летний россиянин впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.