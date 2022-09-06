Алькарас победил Чилича и вышел в четвертьфинал US Open

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Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над хорватом Марином Чиличем в матче 4-го круга US Open — 2022.

Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 в пользу 19-летнего испанца.

Таким образом, Алькарас вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером.

Ранее Синнер победил белоруса Илью Ивашко (6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3) и вышел в четвертьфинал US Open.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Марин Чилич (Хорватия, 15) — 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3

Следующий соперник

Янник Синнер (Италия, 11)