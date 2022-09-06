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6 сентября, 07:03

Синнер обыграл Ивашко и вышел в четвертьфинал US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Янник Синнер.
Фото USA Today Sports

Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертом круге US Open обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 47 минут. Итальянец сделал 5 эйсов и 14 двойных ошибок, а также реализовал 12 брейк-пойнтов из 26.

В четвертьфинале Синнер встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Марин Чилич (Хорватия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 11) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3

US Open
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