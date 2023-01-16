Надаль вышел во второй круг Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль обыграл британца Джека Дрейпера в первом круге Australian Open-2023 — 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 3 часа 43 минут.

Во время первого сета в игре возникла пауза из-за того, что болбой унес ракетку Надаля, на которой был виброгаситель.

На счету испанца 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 попыток. У британца — 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейка из 11 попыток.

Во втором круге 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.