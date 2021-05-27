Игорь Андреев: «У России сейчас четыре великолепных теннисиста»

Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» и тренер Даниила Медведева по грунту Игорь Андреев в интервью «СЭ» рассказал о своих фаворитах на Открытом чемпионате Франции.

— Болеть, конечно, буду за всех наших, — подчеркнул Андреев. — Надеюсь, что у них лучшие шансы. А так, сейчас много молодых игроков, которые могут претендовать на то, чтобы далеко пройти в Париже. У нас сейчас четыре великолепных теннисиста: Даня Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. У всех есть шансы пройти далеко. Циципас — тоже отличный теннисист, боец, но на «Ролан Гаррос» надо играть пять сетов. Посмотрим, кто как будет готов физически, у кого какая будет сетка. Турнир «Большого шлема» — такой марафон, где начало надо проводить максимально не экономя, но сохраняя силы, чтобы их дальше тоже хватило.

— Это был ваш секрет, может, тактика на «Больших шлемах»?

— Я не так далеко проходил на «Больших шлемах», чтобы у меня были секреты. Сейчас ребята играют намного лучше, чем я когда-либо. По поводу секретов к ним нужно обращаться.

В четверг, 27 мая, прошла жеребьевка «Ролан Гаррос» — 2021: Даниил Медведев в первом круге встретится с Александром Бубликом.

(Екатерина Звенигородская)