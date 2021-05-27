Андреев рассказал, как он стал тренером Медведева

Четвертьфиналист «Ролан Гаррос», обладатель Кубка Дэвиса 2006 года Игорь Андреев в интервью «СЭ» рассказал, как он стал тренером Даниила Медведева по грунту.

— В 2019 году мы уже пробовали работать на грунте, — отметил Андреев. — Первые несколько турниров у Дани были хорошие победы, неплохие результаты. В этом году решил повторить, попробовать. Хочу оговориться, что сейчас будет «Ролан Гаррос», к которому Даня готовится в привычной для себя компании: с Жилем Сервера и, скорее всего, тренером по физподготовке. Я на «Ролан Гаррос» не поеду.

— А почему так получилось?

— Такие правила в этом году, жестче, чем обычно. На самом турнире игрокам дают не так много аккредитаций, поэтому в этом плане все сложно.

— Планируете еще работать с Даниилом? Если от кого-то другого из российских игроков поступит такое предложение, согласитесь ли вы?

— Честно говоря, в Москве много дел: академия Островского плюс работа в федерации. Если кто-то из игроков предложит — посмотрим, пока нужно делать то, что есть. Что касается Дани, то у него есть своя команда, с которой он постоянно ездит. Мы сотрудничали только в течение грунтового сезона.

В четверг, 27 мая, прошла жеребьевка «Ролан Гаррос» — 2021: Даниил Медведев в первом круге встретится с Александром Бубликом.

(Екатерина Звенигородская)