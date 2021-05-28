Медведев рассказал о подготовке к Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своей готовности к предстоящему Roland Garros.

«Вчера провел первую тренировку, и хочу сказать, что чувствовал себя отлично. Не знаю, мячи другие или просто условия поменялись, но чувствую себя иначе. В прошлом году играли этими же мячами, они вроде мне подходят, но с Фучовичем мы играли где-то в +5, и в такую погоду у меня вообще не было шансов.

Пока что я играю потрясающе – нет ощущения, что это грунт. Будто играю на харде, и у меня появились определенные ожидания. Самое главное показывать хорошую игру. Сначала буду играть с соперником, который тоже не любит грунт, но, наверное, нынешние условия ему тоже понравятся. Меня правда все устраивает, и я с нетерпением жду возможности хорошо провести турнир.

Такое со мной впервые за два месяца. Это здорово. Неважно, проиграю я в первом круге или в финале, главное – мои ощущения на корте. Сейчас они очень хорошие», - приводит слова Медведева Asapsports.

Roland Garros пройдет с 30 мая по 13 июня. В первом круге Медведев сыграет против Александра Бублика из Казахстана.