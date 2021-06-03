Хромачева и Ковинич проиграли на старте парного турнира Roland Garros
14:23
Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре со спортсменкой из Черногории Данкой Ковинич проиграли в 1/16 финала парного турнира Открытого чемпионата Франции дуэту из Тайваня Хао-Чин Чань/ Латиша Чань (6:1, 4:6, 1:6).
Игра длилась на протяжении 1 часа 55 минут.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань, 6) — Ирина Хромачева/Данка Ковинич (Россия/Черногория) — 1:6, 6:4, 6:1
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю