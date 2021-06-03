Александрова проиграла Крейчиковой во втором раунде Roland Garros

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла чешке Барборе Крейчиковой во втором раунде Roland Garros со счетом 2:6, 3:6.

В третьем круге Крейчикова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая во втором раунде обыграла американку Энн Ли (6:0, 6:4).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия, 32) — 6:2, 6:3

Квон Сун Ву (Корея) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:4, 7:5, 7:5