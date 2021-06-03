Барти из-за травмы отказалась продолжать матч второго круга Roland Garros
14:00
Австралийская теннисистка Эшли Барти отказалась продолжать матч второго круга Открытого чемпионата Франции против Магды Линетт из Польши.
Первая ракетка мира завершила встречу при счете 1:6, 2:2. Барти является победительницей Roland Garros-2019.
В третьем круге Линетт встретится с Онс Жабер из Туниса.
Magda Linette progresses to the third-round after 2019 Champion Ashleigh Barty retires due to injury, 6-1, 2-2 [ret].— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021
The Pole meets Ons Jabeur next. #RolandGarros pic.twitter.com/qZvFBe3GaL
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Магда Линетт (Польша) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 6:1, 2:2 отказ Барти
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