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Барти из-за травмы отказалась продолжать матч второго круга Roland Garros

14:00
Магда Линетт и Эшли Барти. Фото WTA
Магда Линетт и Эшли Барти. Фото WTA
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Австралийская теннисистка Эшли Барти отказалась продолжать матч второго круга Открытого чемпионата Франции против Магды Линетт из Польши.

Первая ракетка мира завершила встречу при счете 1:6, 2:2. Барти является победительницей Roland Garros-2019.

В третьем круге Линетт встретится с Онс Жабер из Туниса.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Магда Линетт (Польша) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 6:1, 2:2 отказ Барти

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