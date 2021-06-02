Хэмилтон поддержал Осаку, которая снялась с Roland Garros после отказа от общения с журналистами

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал снятие японки Наоми Осаки с Roland Garros.

«Психическое здоровье — это не шутка, это реально и серьезно. Этот поступок требует большого мужества. Давайте все сделаем так, чтобы Наоми знала, что она не одна. Сегодня хороший день, чтобы проверить и спросить у своих друзей и близких, как у них дела, и дать им понять, что они не одиноки», - написал Хэмилтон в Twitter.

Mental health is not a joke, this is real and serious. This takes a lot of courage to do. Let's all make sure Naomi knows she's not alone. Today is a good day to check and ask your friends and loved ones how they are doing and let them know they are not alone. https://t.co/2ytC6k1hHd — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 1, 2021

31 мая Осака снялась с Roland Garros. Ранее она объявила об отказе от общения с журналистами. Наоми объяснила протест психологическими проблемами, но организаторы все равно оштрафовали ее и пригрозили дисквалификацией.