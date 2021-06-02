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Хэмилтон поддержал Осаку, которая снялась с Roland Garros после отказа от общения с журналистами

10:42
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал снятие японки Наоми Осаки с Roland Garros.

«Психическое здоровье — это не шутка, это реально и серьезно. Этот поступок требует большого мужества. Давайте все сделаем так, чтобы Наоми знала, что она не одна. Сегодня хороший день, чтобы проверить и спросить у своих друзей и близких, как у них дела, и дать им понять, что они не одиноки», - написал Хэмилтон в Twitter.

31 мая Осака снялась с Roland Garros. Ранее она объявила об отказе от общения с журналистами. Наоми объяснила протест психологическими проблемами, но организаторы все равно оштрафовали ее и пригрозили дисквалификацией.

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