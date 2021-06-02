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Джокович обыграл Сандгрена в первом раунде Roland Garros

00:08
Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович. Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Тенниса Сандгрена (6:2, 6:4, 6:2) в первом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа. Джокович сделал четыре эйса при двух двойных ошибках и четырех реализованных брэйкпоинтах. У его соперника пять эйсов, одна двойная и ноль удачных брэйкпоинтов.

Следующим соперником Джоковича станет уругваец Пабло Куэвас.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Теннис Сандгрен (США) — 6:2, 6:4, 6:2

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