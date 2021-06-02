Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о решении японки Наоми Осаки сняться с Roland Garros.

«Турниры «Большого шлема» защищают свои интересы. Они следуют собственным правилам и следят, чтобы игроки их выполняли. Мы привыкли к штрафам. Я не был удивлен их реакцией.

У нас уже давно есть социальные сети, в которых мы напрямую можем общаться с болельщиками. Наоми очень молода, она выросла в этой среде и может сама высказываться, не используя СМИ.

Поддерживаю ее. Думаю, что она поступила очень смело. Очень жаль, что ей приходится проходить через такой болезненный период и испытывать трудности в психологическом плане. Она очень важна для нашего спорта», — приводит слова Джоковича Рuntodebreak.

31 мая Осака снялась с Roland Garros. Ранее она объявила об отказе от общения с журналистами из-за психологических проблем. Организаторы все равно оштрафовали ее и пригрозили дисквалификацией.