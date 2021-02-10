Халеп во втором круге Australian Open победила Томлянович, уступая в третьем сете со счетом 2:5

Румынская теннисистка Симона Халеп во втором круге Australian Open победила австралийку Айлу Томлянович со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Вторая ракетка мира сделала 5 эйсов, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. При этом в третьем сете румынка уступала со счетом 2:5.

В третьем круге Халеп встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 2) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:4, 7:5