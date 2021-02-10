Халеп во втором круге Australian Open победила Томлянович, уступая в третьем сете со счетом 2:5
13:52
Румынская теннисистка Симона Халеп во втором круге Australian Open победила австралийку Айлу Томлянович со счетом 4:6, 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Вторая ракетка мира сделала 5 эйсов, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. При этом в третьем сете румынка уступала со счетом 2:5.
В третьем круге Халеп встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 2) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:4, 7:5
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