Соболенко прокомментировала победу над Касаткиной на Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 10 февраля в интервью на YouTube-канале турнира прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (7:6 (7:5), 6:3) во 2-м круге Australian Open.

«Это был очень тяжелый матч. Я заставляла себя много двигаться, чтобы войти в ритм длительного турнира. Радует, что удалось выиграть в двух сетах. Касаткина неплохо боролась и цеплялась, все могло завершиться и позже», — заявила Соболенко.

В третьем круге Australian Open Соболенко встретится с американкой Энн Ли, которая в двух сетах переиграла француженку Ализе Корне — 6:2, 7:6 (8:6).