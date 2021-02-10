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Соболенко прокомментировала победу над Касаткиной на Australian Open

12:47
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко 10 февраля в интервью на YouTube-канале турнира прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (7:6 (7:5), 6:3) во 2-м круге Australian Open.

«Это был очень тяжелый матч. Я заставляла себя много двигаться, чтобы войти в ритм длительного турнира. Радует, что удалось выиграть в двух сетах. Касаткина неплохо боролась и цеплялась, все могло завершиться и позже», — заявила Соболенко.

В третьем круге Australian Open Соболенко встретится с американкой Энн Ли, которая в двух сетах переиграла француженку Ализе Корне — 6:2, 7:6 (8:6).

Дополнительная информация:

https://youtu.be/b81wIpwFZ9M

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