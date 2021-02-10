Зверев прошел в третий круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге Australian Open победил американца Максима Кресси со счетом 7:5, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В третьем круге Зверев встретится с Адрианом Маннарино, который обыграл серба Миомира Кецмановича.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Максим Кресси (США, Q) — 7:5, 6:4, 6:3