Хачанов проиграл третий сет в матче с Джоковичем в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл третий сет в матче с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2:6.

Счет в матче 4:6, 7:6 (7:0), 6:2 в пользу Новака. Продолжительность третьего сета составила 45 минут. Всего спорсмены на корте уже 2 часа 50 минут.

В третьей партии Хачанов 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и у него не было ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича 4 эйса, ни одной двойной и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.