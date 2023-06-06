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Сегодня, 18:20

Хачанов проиграл второй сет в матче с Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл второй сет в матче с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:7 (0:7).

Продолжительность второго сета составила 1 час 8 минут. В этой партии Хачанов ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и у него не было ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича 2 эйса, 1 двойная и тоже ни одного брейк-пойнта.

Статистику первого сета можно посмотреть по ссылке.

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Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
Новак Джокович
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