Хачанов проиграл второй сет в матче с Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл второй сет в матче с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:7 (0:7).

Продолжительность второго сета составила 1 час 8 минут. В этой партии Хачанов ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и у него не было ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича 2 эйса, 1 двойная и тоже ни одного брейк-пойнта.

Статистику первого сета можно посмотреть по ссылке.