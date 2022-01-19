Хачанов победил Бонзи и вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open.
Во втором круге Хачанов победил француза Бенжамена Бонзи — 6:4, 6:0, 7:5.
В третьем круге россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее сегодня обыграл немца Янника Ханфманна.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 28) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:4, 6:0, 7:5
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