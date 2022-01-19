Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:38

Хачанов победил Бонзи и вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Иван Торопцев
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open.

Во втором круге Хачанов победил француза Бенжамена Бонзи — 6:4, 6:0, 7:5.

В третьем круге россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее сегодня обыграл немца Янника Ханфманна.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 28) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:4, 6:0, 7:5

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
Рафаэль Надаль
2
Читайте также
Пилатес: упражнения для начинающих в домашних условиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open: Кудерметова вышла в третий круг. Расписание и результаты 19 января
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости