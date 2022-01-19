Надаль вышел в третий круг Australian Open, в котором может сыграть с Хачановым

Рафаэль Надаль вышел в третий круг Australian Open.

Во втором круге испанец победил немца Янника Ханфманна — 6:2, 6:3, 6:4. В третьем круге Надаль встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 28) — Бенжамен Бонзи (Франция).

В других матчах сегодняшнего игрового дня итальянец Лоренцо Сонего победил немца Оскара Отте, а серб Миомир Кецманович выиграл у американца Томми Пола. Сонего и Кецманович сыграют между собой в третьем круге Australian Open.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Янник Ханфманн (Германия, Q) — 6:2, 6:3, 6:4

Лоренцо Сонего (Италия, 25) — Оскар Отте (Германия) — 2:6, 6:2, 6:3, 6:1

Миомир Кецманович (Сербия) — Томми Пол (США) — 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (10:8)