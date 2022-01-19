Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:27

Осака победила американку Бренгл и вышла в третий круг Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Наоми Осака.
Фото Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг Australian Open.

Во втором круге Осака победила американку Мэдисон Бренгл — 6:0, 6:4.

В третьем круге турнира японка сыграет с другой представительницей США — Амандой Анисимовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 13) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:0, 6:4

Теннис
Australian Open
Наоми Осака
0
Читайте также
Пилатес: упражнения для начинающих в домашних условиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маннарино обыграл Хуркача и вышел в третий круг Australian Open, где может встретиться с Карацевым

Australian Open: Кудерметова вышла в третий круг. Расписание и результаты 19 января
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости