Осака победила американку Бренгл и вышла в третий круг Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг Australian Open. Во втором круге Осака победила американку Мэдисон Бренгл — 6:0, 6:4. В третьем круге турнира японка сыграет с другой представительницей США — Амандой Анисимовой. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Второй круг Наоми Осака (Япония, 13) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:0, 6:4