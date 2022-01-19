Осака победила американку Бренгл и вышла в третий круг Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг Australian Open.
Во втором круге Осака победила американку Мэдисон Бренгл — 6:0, 6:4.
В третьем круге турнира японка сыграет с другой представительницей США — Амандой Анисимовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония, 13) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:0, 6:4
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