Димитров обыграл Чилича и пробился во второй круг Australian Open
Болгарский теннисист Григор Димитров 8 февраля в матче 1-го круга Australian Open в трех сетах обыграл хорвата Марина Чилича — 6:4, 6:2, 7:6 (7:5). Матч длился два часа и 11 минут.
Следующим соперником 18-й «ракетки» турнира станет австралиец Алекс Болт, который в четырех сетах обыграл венгра Норберта Гомбоша — 6:2, 6:2, 4:6, 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария, 18) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:5)
Иржи Веселы (Чехия) — Киммер Коппеянс (Бельгия, Q) — 6:4, 3:6, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) — Седрик-Марсель Штебе (Германия, LL) — 6:2, 6:4, 6:2
Доминик Кепфер (Германия) — Уго Дельен (Боливия, LL) — 7:5, 6:2, 6:4
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