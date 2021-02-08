Димитров обыграл Чилича и пробился во второй круг Australian Open

Болгарский теннисист Григор Димитров 8 февраля в матче 1-го круга Australian Open в трех сетах обыграл хорвата Марина Чилича — 6:4, 6:2, 7:6 (7:5). Матч длился два часа и 11 минут.

Следующим соперником 18-й «ракетки» турнира станет австралиец Алекс Болт, который в четырех сетах обыграл венгра Норберта Гомбоша — 6:2, 6:2, 4:6, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария, 18) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:5)

Иржи Веселы (Чехия) — Киммер Коппеянс (Бельгия, Q) — 6:4, 3:6, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) — Седрик-Марсель Штебе (Германия, LL) — 6:2, 6:4, 6:2

Доминик Кепфер (Германия) — Уго Дельен (Боливия, LL) — 7:5, 6:2, 6:4