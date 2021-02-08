Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
08:54
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 7:6 (7:5).
За выход в третий круг Кудерметова поборется с победительницей матча Варвара Грачева (Россия) — Анна Блинкова (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 7:6 (7:5)
Онс Жабер (Тунис, 27) — Андреа Петкович (Германия) — 6:3, 3:6, 6:4
Си Сувэй (Тайвань) — Цветана Пиронкова (Болгария, Q) — 7:5, 6:2
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