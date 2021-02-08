Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

За выход в третий круг Кудерметова поборется с победительницей матча Варвара Грачева (Россия) — Анна Блинкова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 7:6 (7:5)

Онс Жабер (Тунис, 27) — Андреа Петкович (Германия) — 6:3, 3:6, 6:4

Си Сувэй (Тайвань) — Цветана Пиронкова (Болгария, Q) — 7:5, 6:2